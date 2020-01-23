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23.01.2020 (14:18)

В Восточном военном округе состоялась комплексная тренировка по связи с применением современной техники

В войсках Восточного военного округа (ВВО) состоялась комплексная радиотренировка с применением новейших станций и современных способов организации связи.

Военнослужащие были выведены на полигоны и выполнили задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием закрытых спутниковых, радиорелейных и других каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. В радиотренировке также были задействованы подразделения, развернутые в Арктической зоне.

Специалисты войск связи ВВО выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время. В ряде регионов организация связи проводилась в сложных условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В целях совершенствования системы боевого управления, расчеты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

К плановым мероприятиям боевой подготовки привлекались более 3 тыс. человек, было задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Ливень» и другие образцы техники, поступающие в войска округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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