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23.01.2020 (14:09)

Штурмовые группы тактического воздушного десанта Каспийской флотилии в ходе учения высадились на необорудованный участок побережья

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа организовали высадку воздушно-штурмовых групп на необорудованный участок морского побережья.

На полигоне Турали (Республика Дагестан) в ходе планового учения тактический воздушный десант морской пехоты выполнил высадку из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с отработкой действий по захвату прибрежной береговой линии.

Всего в розыгрыше практических действий приняли участие около 250 военнослужащих.

В ходе учения на полигоне Турали военнослужащие совершенствуют навыки тактических действий, актуальных в современных вооруженных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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