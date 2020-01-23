23.01.2020 (13:52)

Под Волгоградом экипажи Су-24М авиаполка ЮВО в ходе летно-тактического учения выполнили фигуры сложного пилотажа

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) выполнили фигуры сложного пилотажа в ходе проведения летно-тактического учения (ЛТУ).

Летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Также на занятиях были отработаны единые методики проведения разноуровневых учений и проверок готовности авиационного полка к выполнению задач по предназначению, порядок взаимодействия с мотострелковыми соединениями и воинскими частями подразделений армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач.

Кроме того, на показном ЛТУ офицерам продемонстрировали действия авиационного звена в составе разведывательно-ударного контура по уничтожению базового лагеря условного противника.

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