23.01.2020 (13:52)
Под Волгоградом экипажи Су-24М авиаполка ЮВО в ходе летно-тактического учения выполнили фигуры сложного пилотажа
Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) выполнили фигуры сложного пилотажа в ходе проведения летно-тактического учения (ЛТУ).
Летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
Также на занятиях были отработаны единые методики проведения разноуровневых учений и проверок готовности авиационного полка к выполнению задач по предназначению, порядок взаимодействия с мотострелковыми соединениями и воинскими частями подразделений армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач.
Кроме того, на показном ЛТУ офицерам продемонстрировали действия авиационного звена в составе разведывательно-ударного контура по уничтожению базового лагеря условного противника.