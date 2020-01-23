23.01.2020 (13:42)

Экипажи Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии за год повысили интенсивность вождения танков и выполнения стрельб на 10 процентов

За прошедший год каждый экипаж танков российской военной базы в Абхазии выполнил около 60 боевых и контрольных стрельб из орудий Т-72Б3.

На полигоне Майкопский в Адыгее для проведения стрельб в рамках боевой подготовки экипажами бронемашин было израсходовано более 400 тыс. танковых снарядов, 12,7 мм и 7,62 мм боеприпасов.

В ходе огневых мероприятий в дневное и ночное время военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из 125-мм пушек Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях и расчеты ручных противотанковых гранатометов противника.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на танках, экипажи учились уничтожать вертолеты. Средняя дальность до всех мишеней составляла 3 тыс. м.

Также в ходе учебы за отчетный период механики-водители танков в общем преодолели около 5 тыс. км трасс на занятиях по вождению бронемашин по труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий – колейные мосты, рвы и др.

Общая интенсивность по вождению танков и выполнению стрельб экипажами повысилась на 10 процентов по сравнению с показателями за 2018 год.

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