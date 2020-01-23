23.01.2020 (12:53)

Представители военных ведомств государств-членов ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2021 год

С 21 по 23 января в Объединённом штабе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялись консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.

Мероприятие состоялось под общим руководством первого заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева. В нем приняли участие представители военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, а также Координационной службы Совета командующих пограничными войсками Содружества Независимых Государств.

«Основной целью консультаций является обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, и доработка его содержания», — отметил, открывая мероприятие, генерал-лейтенант Хасан Калоев.

В ходе совещания с учетом предложений представителей военных ведомств государств-членов ОДКБ были обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки на 2021 год.

Согласованный проект документа Объединённый штаб ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства – члены Организации на внутригосударственное согласование.

Справочно:

Основными задачами совместной подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ являются слаживание органов управления, формирований сил и средств, повышение их оперативности в работе при подготовке и проведении совместных операций и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности, совершенствование взаимодействия и повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению.

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