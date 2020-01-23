23.01.2020 (13:00)

Российские десантники в 2019 году совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом и десантировали свыше 350 единиц техники и грузов

По результатам 2019 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом. Под руководством специалистов воздушно-десантной службы ВДВ было десантировано свыше 300 единиц боевой техники, вооружения и грузов, превысив по показателям итоги 2018 года более чем на 30%.

В 2019 году впервые в истории современных Вооружённых Сил было осуществлено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырёх аэродромов взлета на две площадки приземления, преодолев расстояние в 1,5 тыс. километров. Масштабное десантирование более 2,8 тыс. десантников, 216 единиц техники и грузов было проведено в сентябре в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» с 71 самолёта Ил-76.

В 2020 году военнослужащие Воздушно-десантных войск в ходе боевой подготовки примут участие в тактических, командно-штабных учениях различного уровня с массовым десантированием личного состава и техники, в том числе и на удаленные незнакомые полигоны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице