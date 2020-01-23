23.01.2020 (10:21)

Военнослужащие зенитного ракетного соединения из Северной Осетии в ходе учения отразили нападение ДРГ условного противника

С военнослужащими зенитного ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, проведено тактико-специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу мероприятия, колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой и обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, и элементы наступления с огневым прикрытием.

В заданном районе, в который прибыли военнослужащие после отражения атаки условной ДРГ, экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем совершили учебные (электронные) пуски ракет по группе штурмовиков «противника».

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, для расчетов ЗРК «Бук-М2» моделировался авиационный налет группы штурмовиков, летящих на различных высотах и скоростях.

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