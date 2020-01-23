23.01.2020 (12:17)
В Армении молодые водители ЮВО приступили к отработке элементов контраварийного вождения
На автодроме полигона Камхуд российской военной базы в Армении водители колесной военной техники на занятиях по экстремальному вождению приступили к отработке элементов контраварийного вождения в зимних условиях.
В ходе практических занятий по вождению молодые водители учатся приемам маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности.
В условиях плохой видимости военнослужащие преодолевают искусственные и естественные препятствия с использованием штатных средств самовытаскивания, а также отрабатывают нормативы по эвакуации техники, застрявшей в оврагах, и буксированию неисправных машин.
Сотрудники 219-й военной автомобильной инспекции и военнослужащие военной полиции на маршрутах движения автомобильных колонн обеспечивают безопасность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
В практических занятиях принимают участие более 500 военнослужащих из числа водителей колесной военной техники и задействовано около 100 единиц военной техники.