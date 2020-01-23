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23.01.2020 (12:12)

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения учебно-боевых задач в морских полигонах

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантных катеров и тральщиков флотилии вышли для отработки плановых учебно-боевых задач по уничтожению условного противника на морские полигоны Каспийского моря.

Морякам КФл предстоит отразить налет авиации условного противника с использованием корабельного вооружения, выполнить задачи организации управления силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения противника на переходе морем, распределения целей и постановки огневых задач по уничтожению плавающих мин.

На территории Республики Дагестан и в Астраханской области к проведению плановых мероприятий боевой подготовки задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения флотилии, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолётов и самолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО и более 1,5 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия
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