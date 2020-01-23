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23.01.2020 (12:07)

В Армении началось состязание «Отличники войсковой разведки» среди военнослужащих российской военной базы

Среди военнослужащих российской военной базы в Армении на полигоне Камхуд начался отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Разведчики на время преодолевают снежную преграду в зимнее время (летом – водную) шириной до 100 м в полной экипировке со штатным оружием, совершают марш-бросок протяженностью 5 км в район сбора и выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута выполняют задачи по передаче разведывательных донесений, что также влияет на общую оценку группы.

Самыми сложными испытаниями станут преодоление «тропы разведчика», оборудованной более 20 препятствиями на 800 м в составе группы и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности в полной экипировке с оружием.

На отборочном этапе состязаний при подготовке к АрМИ-2020 принимают участие более 300 военнослужащих из разведывательных подразделений соединения. Победители конкурса представят российскую военную базу в отборочном этапе среди разведывательных подразделений Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения , Армения
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