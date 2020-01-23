Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2020 (12:23)

Молодые лётчики на Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях

Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.

В ходе учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил взлёты и посадки в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Также лётчики истребителей Су-30СМ отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

Лётные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые лётчики, выполнили одиночные полёты, затем в составе пар и звеньев.

Учебно-тренировочные полёты прошли в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава МА и ПВО ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Приморье прошли ночные полеты истребительной авиации
Военнослужащие ЮВО в Абхазии примут участие в первых отборочных этапах конкурсов Армейских международных игр
Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев
Впервые экипаж нового противодиверсионного катера «Юнармеец Дагестана» приступил к выполнению задач в Каспийском море

Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Самолеты , Южный военный округ , Истребительная авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false