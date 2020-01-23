23.01.2020 (12:23)

Молодые лётчики на Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях

Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.

В ходе учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил взлёты и посадки в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Также лётчики истребителей Су-30СМ отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

Лётные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые лётчики, выполнили одиночные полёты, затем в составе пар и звеньев.

Учебно-тренировочные полёты прошли в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава МА и ПВО ЧФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице