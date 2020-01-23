23.01.2020 (09:04)
Военные на Урале осваивают новые дистанционные приборы РХБ разведки
В ходе учения военнослужащие постов химической разведки ЦВО обучаются работе с прибором химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3. Теперь химику-разведчику не надо входить в зону заражения. Современный прибор способен обнаружить отравляющие вещества в диаметре до 4 тыс. метров.
Применение ПХРДД-3 позволяет военнослужащему не покидать пост наблюдения, что было невозможно ранее с применением приборов более ранних модификаций.
Также военнослужащие изучают и применяют в ходе выполнения учебно-боевых задач, поступившие войсковые автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Это устройство предназначено для определения паров отравляющих веществ. Возможности ГСА-3 в пять раз превышают аналогичные показатели приборов предыдущего поколения. Посты наблюдения за РХБ обстановкой оборудованы переносными метеорологическими приборами для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления горизонтального ветра.