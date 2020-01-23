23.01.2020 (09:04)

Военные на Урале осваивают новые дистанционные приборы РХБ разведки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные на Урале осваивают новые дистанционные приборы РХБ разведки

В ходе учения военнослужащие постов химической разведки ЦВО обучаются работе с прибором химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3. Теперь химику-разведчику не надо входить в зону заражения. Современный прибор способен обнаружить отравляющие вещества в диаметре до 4 тыс. метров.

Применение ПХРДД-3 позволяет военнослужащему не покидать пост наблюдения, что было невозможно ранее с применением приборов более ранних модификаций.

Также военнослужащие изучают и применяют в ходе выполнения учебно-боевых задач, поступившие войсковые автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Это устройство предназначено для определения паров отравляющих веществ. Возможности ГСА-3 в пять раз превышают аналогичные показатели приборов предыдущего поколения. Посты наблюдения за РХБ обстановкой оборудованы переносными метеорологическими приборами для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления горизонтального ветра.

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