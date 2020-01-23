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23.01.2020 (08:55)

Военные ЦВО в ходе планового учения развернут полевые командные пункты под Екатеринбургом

Более 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в плановом учении, стартовавшем в Екатеринбурге.

К учению привлечены военнослужащие бригады управления и подразделений охраны штаба ЦВО, задействовано около 100 единиц техники. Военнослужащие выполнят марш в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернут полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей. Их применение позволит увеличить дальность и объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: видеоконтента и пакетов цифровых данных.

В практических действиях задействована армейская авиация ЦВО. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, обеспечат разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше.

Учение завершится в конце недели.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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