23.01.2020 (08:55)
Военные ЦВО в ходе планового учения развернут полевые командные пункты под Екатеринбургом
Более 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в плановом учении, стартовавшем в Екатеринбурге.
К учению привлечены военнослужащие бригады управления и подразделений охраны штаба ЦВО, задействовано около 100 единиц техники. Военнослужащие выполнят марш в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернут полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей. Их применение позволит увеличить дальность и объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: видеоконтента и пакетов цифровых данных.
В практических действиях задействована армейская авиация ЦВО. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, обеспечат разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше.
Учение завершится в конце недели.