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23.01.2020 (07:26)

Снайперы ВВО отработали задачи по нейтрализации превосходящих сил противника в Бурятии

На специализированном полигоне Восточного военного округа проходят специальные занятия со снайперскими подразделениями общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают особенности маскировки, вырабатывают внимательность, терпеливость и умение поражать мишень с первого раза.

В первую очередь снайперы учатся маскироваться на пересеченной местности с использованием природного ландшафта, подручных и штатных средств одновременно тренируясь в поиске и уничтожении метких стрелков «противника», изучая опыт антиснайперской тактики позиционного боя, применяемой условным противником, а также отрабатывают практические навыки противодействия этой тактике.

В ходе последних тренировок группы снайперов ВВО смогли противостоять подразделениям условного противника, силы которых имели пятикратное превосходство. Хорошее знание местности, исключительная приспособленность к природным условиям, заранее подготовленные укрытия и пути отступления позволили военнослужащим успешно выполнить учебные задачи и незаметно отойти на новые позиции.

Особенностью занятий для снайперских пар стало изучение способов устраивать длительные засады в условиях морозов и снежной погоды, скрытно передвигаться и маскироваться, применять современные приборы разведки и наблюдения, метеостанции, навигационные комплексы и средства связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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