23.01.2020 (07:21)

Летчики армейской авиации Восточного военного округа отрабатывают пилотирование в условиях плохой видимости

Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае, приступили к отработке элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время суток.

К тренировкам были привлечены экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Несмотря на сложные метеорологические условия, летчики отработали взлет и посадку при низкой видимости, а также выполнили маневрирование в ходе учебно-тренировочные полетов.

Кроме того, летчики провели тренировки по управлению вертолетом в условиях ограниченной видимости. Управление вертолета по приборам осуществлялось опытными летчиками с соблюдением всех мер безопасности.

Всего состоялось более 20 вылетов. Подобные тренировки позволяют летчикам поддерживать навыки пилотирования и взаимодействия в сложный погодных условиях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице