23.01.2020 (07:21)
Летчики армейской авиации Восточного военного округа отрабатывают пилотирование в условиях плохой видимости
Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае, приступили к отработке элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время суток.
К тренировкам были привлечены экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Несмотря на сложные метеорологические условия, летчики отработали взлет и посадку при низкой видимости, а также выполнили маневрирование в ходе учебно-тренировочные полетов.
Кроме того, летчики провели тренировки по управлению вертолетом в условиях ограниченной видимости. Управление вертолета по приборам осуществлялось опытными летчиками с соблюдением всех мер безопасности.
Всего состоялось более 20 вылетов. Подобные тренировки позволяют летчикам поддерживать навыки пилотирования и взаимодействия в сложный погодных условиях.