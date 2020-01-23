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23.01.2020 (07:21)

Летчики армейской авиации Восточного военного округа отрабатывают пилотирование в условиях плохой видимости

Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае, приступили к отработке элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время суток.

К тренировкам были привлечены экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Несмотря на сложные метеорологические условия, летчики отработали взлет и посадку при низкой видимости, а также выполнили маневрирование в ходе учебно-тренировочные полетов.

Кроме того, летчики провели тренировки по управлению вертолетом в условиях ограниченной видимости. Управление вертолета по приборам осуществлялось опытными летчиками с соблюдением всех мер безопасности.

Всего состоялось более 20 вылетов. Подобные тренировки позволяют летчикам поддерживать навыки пилотирования и взаимодействия в сложный погодных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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