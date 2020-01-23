23.01.2020 (07:16)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО из Бурятии пройдут переподготовку на перспективные образцы техники

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к обучению в центре по подготовке младших специалистов в Подмосковье. После переобучения военнослужащие получат допуск к эксплуатации современной и перспективной специальной техники войск РХБЗ.

Всего в учебном центре укрепляют профессиональные навыки несколько десятков человек. Это командиры отделений специальной обработки и специалисты аэрозольного противодействия. Переподготовка военнослужащих связана с текущим перевооружением подразделений войск РХБ защиты объединения.

Обучение личного состава проводиться на универсальной станции специальной обработки (УССО) на базе КамАЗ-6350 и на ТДА-3 (термодымовая аппаратура) на шасси КамАЗ-5350, поступление которых ожидается в подразделения армии. Данные образцы вооружения являются высокомобильными, унифицированными техническими средствами, позволяющими в 2,5 раза сократить время на развертывание и подготовку машин к работе, по сравнению с предыдущими образцами военной специальной техники.

В течение года планируется провести доподготовку всего личного состава подразделений. После переподготовки расчеты новых поступивших машин смогут сразу приступить к их эксплуатации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице