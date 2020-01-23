23.01.2020 (07:07)

В Бурятии более 200 военнослужащих получили жилье по военной ипотеке в 2019 году

В Республике Бурятия более 200 военнослужащих Восточного военного округа получили жилье по военной ипотеке в 2019 году. Из них свыше 190 человек стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, один принял участие в долевом строительстве многоквартирных домов, около 40 приобрели жилой дом с земельным участком.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Бурятии, приобретенного военнослужащими-участниками военной ипотеки в 2019 году, составила 42,5 тыс. рублей. Средняя площадь купленной квартиры – 71 кв. метр.

Всего за время функционирования программы военной ипотеки военнослужащими в регионе заключено более 2 тыс. сделок по приобретению жилья.

С момента введения в действие накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих количество ее участников неуклонно растет. На сегодняшний день почти половина всех участников НИС в республике уже стали собственниками жилых помещений по программе «Военная ипотека».

Стоит отметить, что накопительный взнос из федерального бюджета, учитываемый на именном счете участника НИС, вновь проиндексирован и на 2020 год он составил 288, 4 тыс. рублей.

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