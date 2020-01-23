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23.01.2020 (05:03)

В Приморском объединении ВВО состоялся чемпионат по греко-римской борьбе

В одной из воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, состоялся чемпионат объединения по греко-римской борьбе.

Под руководством помощника командующего объединением по физической подготовке Виталия Трусова, а также в присутствии почётного гостя, президента федерации по греко-римской борьбе Уссурийского городского округа Романа Новикова, в стенах спортзала померялись силами около 100 военнослужащих из всех соединений и воинских частей Приморского объединения.

Спортсмены в упорных и напряжённых поединках боролись за место в сборной команде общевойсковой армии. По результатам боев победу одержали пять сильнейших борцов в весовой категории от 60 до 130 кг и более.

Сборная объединения примет участие в предстоящем чемпионате по греко-римской борьбе среди Сухопутных войск ВС РФ, который состоится во второй половине февраля текущего года в г. Новосибирск.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ , Социальное развитие , Соревнования
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