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23.01.2020 (04:30)

В Приморье прошли ночные полеты истребительной авиации

Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, провели учебно-тренировочные полеты в ночное время суток.

В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.

Во время выполнения учебных задач экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С выполнили тактические манёвры на больших и малых высотах. 

Кроме того, летным и инженерно-техническим составом были отработаны действия по подготовке и вылету дежурных смен.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Авиация , Самолеты , Восточный военный округ
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