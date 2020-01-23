23.01.2020 (04:30)
В Приморье прошли ночные полеты истребительной авиации
Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, провели учебно-тренировочные полеты в ночное время суток.
В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.
Во время выполнения учебных задач экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С выполнили тактические манёвры на больших и малых высотах.
Кроме того, летным и инженерно-техническим составом были отработаны действия по подготовке и вылету дежурных смен.
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