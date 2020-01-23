23.01.2020 (02:59)

Малый ракетный корабль «Смерч» вышел в море для отработки тактических задач

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч» вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2).

В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнит ряд противодиверсионных мероприятий.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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