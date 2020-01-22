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22.01.2020 (23:08)

В козельском соединении РВСН пройдет конкурс на лучший расчет беспилотного летательного аппарата

В козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области пройдет отборочный этап конкурса на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в рамках всеармейского конкурса «Соколиная охота».

В первом этапе примут участие три расчета подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенные БЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты проведут воздушную разведку местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени. Лучшему расчету будет предоставлена возможность продемонстрировать свои навыки в следующем этапе конкурса среди ракетных соединений РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты , АрМИ , Соколиная охота
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