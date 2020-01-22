Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2020 (22:53)

В военных городках Ивановского гвардейского соединения ВДВ объявлена плановая учебная тревога

Сегодня в соответствии с планом тренировок способность действовать четко и слаженно по сигналу учебной тревоги, отрабатывалось личным составом ивановского и костромского гарнизонов ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

На учебных точках личный состав отработал действия наряда и дежурной смены при получении оружия, оперативного сбора личного состава после получения сигнала.

В ходе плановых занятий парашютно-десантные подразделения совместно с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) были подняты по учебной тревоге и отработали вопросы по своему предназначению.

Гвардейцы-десантники получили оружие и экипировку, потренировались в снятии вооружения и военной техники (ВВСТ) с хранения.

На каждой точке правильность выполнения нормативов оценила комиссия офицеров из управления соединения ВДВ, которые оценили правильность организации управления и порядок действий младших командиров и подчиненных подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Командующий ЗВО проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры в Воронежской и Белгородской областях
В День инженерных войск в ЦНИИ имени Карбышева презентован профильный кадетский класс
Под Оренбургом проходит учение с привлечением более 2 тысяч мотострелков ЦВО
Учение со связистами ЦВО по управлению войсками прошло в трех регионах Поволжья

Метки:
Воздушно-десантные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false