22.01.2020 (22:53)
В военных городках Ивановского гвардейского соединения ВДВ объявлена плановая учебная тревога
Сегодня в соответствии с планом тренировок способность действовать четко и слаженно по сигналу учебной тревоги, отрабатывалось личным составом ивановского и костромского гарнизонов ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.
На учебных точках личный состав отработал действия наряда и дежурной смены при получении оружия, оперативного сбора личного состава после получения сигнала.
В ходе плановых занятий парашютно-десантные подразделения совместно с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) были подняты по учебной тревоге и отработали вопросы по своему предназначению.
Гвардейцы-десантники получили оружие и экипировку, потренировались в снятии вооружения и военной техники (ВВСТ) с хранения.
На каждой точке правильность выполнения нормативов оценила комиссия офицеров из управления соединения ВДВ, которые оценили правильность организации управления и порядок действий младших командиров и подчиненных подразделений.