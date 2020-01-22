22.01.2020 (22:53)

В военных городках Ивановского гвардейского соединения ВДВ объявлена плановая учебная тревога

Сегодня в соответствии с планом тренировок способность действовать четко и слаженно по сигналу учебной тревоги, отрабатывалось личным составом ивановского и костромского гарнизонов ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

На учебных точках личный состав отработал действия наряда и дежурной смены при получении оружия, оперативного сбора личного состава после получения сигнала.

В ходе плановых занятий парашютно-десантные подразделения совместно с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) были подняты по учебной тревоге и отработали вопросы по своему предназначению.

Гвардейцы-десантники получили оружие и экипировку, потренировались в снятии вооружения и военной техники (ВВСТ) с хранения.

На каждой точке правильность выполнения нормативов оценила комиссия офицеров из управления соединения ВДВ, которые оценили правильность организации управления и порядок действий младших командиров и подчиненных подразделений.

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