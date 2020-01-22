22.01.2020 (21:39)

Академия КВН открылась для юнармейцев Татарстана

Для юнармейцев Татарстана, которые хотят развивать в себе различные творческие начинания, открыла свои двери Академия КВН.

На базе Академии будет проведен курс лекций, на которых ребят будут учить правильно держаться на сцене, писать шутки, получить знания об основах режиссуры, также в планах занятия по хореографии и вокалу. Кроме того, из юнармейцев, прошедших обучение в Академии, будет сформирована сборная команда для участия в соревнованиях.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице