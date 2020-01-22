22.01.2020 (21:36)
70 школьников из Тюмени пополнят ряды Юнармии
70 школьников пополнят ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Тюмени.
Перед лицом своих наставников и товарищей ребята произнесут клятву юнармейца: пообещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину и быть достойными гражданами России.
После торжественной церемонии новоиспеченные юнармейцы будут приглашены праздничный концерт Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, посвященного Дню инженерных войск, который пройдет во дворце культуры «Железнодорожник».
Сегодня в 26 муниципальных образованиях Тюменской области насчитываются более 3 800 участников Всероссийского движения, 680 из них - юнармейцы города Тюмени.
Торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоится 24 января в Тюменском театре кукол.