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22.01.2020 (21:36)

70 школьников из Тюмени пополнят ряды Юнармии

70 школьников пополнят ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Тюмени.

Перед лицом своих наставников и товарищей ребята произнесут клятву юнармейца: пообещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину и быть достойными гражданами России.

После торжественной церемонии новоиспеченные юнармейцы будут приглашены праздничный концерт Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, посвященного Дню инженерных войск, который пройдет во дворце культуры «Железнодорожник».

Сегодня в 26 муниципальных образованиях Тюменской области насчитываются более 3 800 участников Всероссийского движения, 680 из них - юнармейцы города Тюмени.

Торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоится 24 января в Тюменском театре кукол.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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