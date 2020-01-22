22.01.2020 (20:21)

Командующий ЗВО проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры в Воронежской и Белгородской областях

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев совершил рабочую поездку в соединения и воинские части общевойсковой армии, дислоцированных в Воронежской и Белгородской областях, где проверил ход капитального строительства объектов военной и социальной инфраструктуры.

В Вислинской мотострелковой дивизии (н.п. Валуйки, Белгородская обл.) генерал-полковник Александр Журавлев осмотрел построенный жилой городок нового модульного типа, общежитие для военнослужащих по контракту, строительство жилых домов служебного фонда объектов военной инфраструктуры, в числе которых казармы, столовые, воинский храм.

В Богучарском гарнизоне (Воронежская обл.) командующий войсками ЗВО проинспектировал ход реконструкции военного городка, инженерных коммуникаций для обеспечения новой столовой, рассчитанной на 3500 военнослужащих.

Также генерал-полковник Александр Журавлев заслушал командиров воинских частей о ходе перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, комплектования подразделений военнослужащими по контракту.

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