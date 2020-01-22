22.01.2020 (20:11)

В День инженерных войск в ЦНИИ имени Карбышева презентован профильный кадетский класс

Новый кадетский класс презентован на базе Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. Участие в презентации класса приняли военнослужащие и ветераны инженерных войск, преподаватели, родители и будущие кадеты – учащиеся лицея №1 поселка Нахабино в Московской области.

Кадетам предстоит пройти обучение не только основным школьным предметам, но и таким дисциплинам как 3D-моделирование, робототехника и даже танцы. Отдельное внимание будет уделено общевойсковой подготовке, в особенности – основам военно-инженерного дела.

ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева обладает необходимой учебно-материальной базой для проведения занятий с кадетами. В роли инструкторов выступят офицеры института, многие из которых имеют научную степень и опыт ведения боевых действий. Мероприятие прошло под эгидой Межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы».

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Движение «Юные карбышевцы» основано в 1960 г. учениками и соратниками Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с целью патриотического воспитания молодого поколения в духе беззаветного служения Родине на основе изучения жизни, деятельности и подвига Д.М. Карбышева и других героев нашей страны. На сегодняшний день в работе ОД «Юные карбышевцы» принимает более 20 тысяч человек. В марте 2019 г. движение в полном составе вступило в ВВПОД «ЮНАРМИЯ».