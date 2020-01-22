22.01.2020 (19:56)

Под Оренбургом проходит учение с привлечением более 2 тысяч мотострелков ЦВО

В Оренбургской области началось учение с привлечением более 2 тыс. мотострелков 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Практические действия проходят на Тоцком полигоне и продлятся три дня. По их замыслу, мотострелковым во взаимодействии с танковыми подразделениями предстоит отработать обходы и охваты противника. Параллельно артиллерия будет обеспечивать их прикрытие, подразделения МТО обеспечивать подразделения в атаке боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием.

В учении задействованы свыше 300 единиц техники, в том числе более 80 танков и боевых машин пехоты.

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