22.01.2020 (19:53)
Учение со связистами ЦВО по управлению войсками прошло в трех регионах Поволжья
Связисты Центрального военного округа в ходе учения создали автономную связь для управления воинскими частями в трех регионах Поволжья. Военнослужащие развернули более 80 единиц специальной техники в разных районах Самарской, Пензенской и Оренбургской областей.
Для этого были задействованы новейшие и современные автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, радиорелейные станции Р-419Л1, комплексы «Редут-2УС», модули МТК и другую технику. Это позволило в течение 2 часов создать устойчивую и защищённую видео- и сотовую связь.
В практических действиях приняли участие 600 военнослужащих.
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