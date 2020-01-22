22.01.2020 (19:53)

Учение со связистами ЦВО по управлению войсками прошло в трех регионах Поволжья

Связисты Центрального военного округа в ходе учения создали автономную связь для управления воинскими частями в трех регионах Поволжья. Военнослужащие развернули более 80 единиц специальной техники в разных районах Самарской, Пензенской и Оренбургской областей.

Для этого были задействованы новейшие и современные автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, радиорелейные станции Р-419Л1, комплексы «Редут-2УС», модули МТК и другую технику. Это позволило в течение 2 часов создать устойчивую и защищённую видео- и сотовую связь.

В практических действиях приняли участие 600 военнослужащих.

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