22.01.2020 (18:39)

В Центральном военно-морском музее представили книгу воспоминаний Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге представили книгу воспоминаний «Во флотском строю» Адмирала Флота Советского Союза дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова, занимавшего в 1956-1985 годах пост главнокомандующего ВМФ СССР. Книга издана в серии «Библиотека Всемирного клуба петербуржцев» к 110-летию со дня рождения заслуженного флотоводца, отмечаемому в 2020 году.

Приветственное слово участникам мероприятия от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова довел его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов.

В приветственном слове он отметил, что «…труды адмирала Сергея Георгиевича Горшкова, определявшего развитие Военно-Морского Флота в послевоенный период, остаются до сих пор актуальными, и многие аспекты изучаются на всех уровнях как курсантами, так и офицерами ВМФ».

В качестве гостей на презентации присутствовали главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков, члены Клуба адмиралов и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, в различные годы занимавшие руководящие должности в ВМФ, офицеры Главного командования ВМФ России, кораблестроители и курсанты высших военно-морских учебных заведений.

Книга воспоминаний, написанная адмиралом Сергеем Горшковым за последние три года его жизни, стала прекрасным подарком будущим военным морякам, получившим ее во время презентации. Мемуары были вручены воспитанникам Нахимовского училища и курсантам Морского корпуса Петра Великого, ставшим победителями военно-морской исторической викторины, проведенной ранее в стенах Центрального военно-морского музея.

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