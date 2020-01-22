22.01.2020 (18:20)

Сотрудники Центрального дома Российской Армии провели памятное мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда

В клубе воинской части Ракетных войск стратегического назначения сотрудники группы зрелищно-массовых мероприятий отдела культуры Центрального дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе провели памятное мероприятие «Непокоренный Ленинград», посвященное освобождению города от фашистской блокады (1944 г.), для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей Московского территориального гарнизона.

В эти январские дни о прорыве Ленинградской блокады, полном освобождении города на Неве и героизме его защитников говорят на многочисленных мероприятиях по всей стране. Этот беспримерный великий подвиг, вызывающий не менее великую скорбь и великую радость, навечно сохранится в людской памяти. Вот и на торжественном мероприятии, организатором которого выступили сотрудники группы зрелищно-массовых мероприятий во главе с заслуженным работником культуры Российской Федерации Наталией Аслановой, речь шла о торжестве человеческого духа и несгибаемой воли народа.

Мероприятие началось с показа кадров документальной хроники «Ленинград военный» и слайдов «Непокоренный Ленинград». Живым комментарием к ним стали стихи подлинного летописца суровой поры, замечательной поэтессы, прозаика и драматурга Ольги Бергольц, чей голос, звучавший в блокадные дни по радио, буквально согревал души ленинградцев. Дыхание ее «Ленинградской поэмы» искусно передала ведущая — признанный мастер художественного слова заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Пярн.

Волнением и трепетом был наполнен рассказ и режиссера-постановщика проекта заслуженного работника культуры Российской Федерации Наталии Аслановой, поведавшей собравшимся рассказ о детях блокадного Ленинграда. Немногие из них дожили до нынешних дней, но каждая встреча с людьми, пережившими ужасы блокады, но не сломленными духом, становится настоящим уроком мужества, всегда оставляя неизгладимое впечатление.

Участники мероприятия тепло приветствовали почетного гостя мероприятия — ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, ветерана Ракетных войск стратегического назначения Александра Викторовича Андреева. Его выступление, в котором прозвучали непростые воспоминания о прожитом, было встречено громом аплодисментов. Александру Викторовичу и другим присутствовавшим ветеранам под фанфары наравне со скромными подарками были вручены цветы — красные гвоздики.

Волнующим получилось начало концертной программы: после песни Марии Захаровой «Верните память» в исполнении Валентины Яковенко наступила минута молчания. С зажженными свечами зрительный зал встал. Через паузу ведущая — заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Пярн — языком публицистики говорила о всенародной радости 27 января 1944 года — долгожданном освобождении города на Неве.

Поколению фронтовиков была посвящена песня «За Победу спасибо, солдат!» заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Храпкова, которую вместе с автором исполнили Валентина Яковенко и Владимир Сытник. В их же исполнении прозвучала и знаменитая в годы Великой Отечественной войны «Ленинградская застольная», а также песня «Наш город», посвященная Ленинграду. Поэтическую страницу пронзительным стихотворением собственного сочинения «Молитва матери» продолжила Наталья Пярн. Не менее щемящую тему она же позднее затронула в другом своем произведении «Солдатские письма».

Украшением мероприятия стали выступления юных исполнителей. Вокальная студия «Love Musik» (руководитель — Вилена Черницына, хореограф — Екатерина Агапова) представила вокально-хореографическую композицию «Колыбельная для России». Композиция Сергея Трофимова «Родина» прозвучала в исполнении солистки эстрадно-театральной студии «Nota Bene» (руководитель — Алеся Саркисян) Марии Демиденко.

Венчала концертную программу песня на слова Анатолия Поперечного и музыку Давида Тухманова «Аист на крышу», которую вместе с эстрадно-театральной студией «Nota Bene» исполнили все участники концерта.

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