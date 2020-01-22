22.01.2020 (18:13)

Военный институт (инженерно-технический) Военной академии МТО отпраздновал 319-ю годовщину образования инженерных войск

21 (10) января 1701 года именным указом Петра I была образована школа подготовки военных инженеров. Эта дата празднуется как День инженерных войск.

История инженерных войск тесно переплетается с историей города Санкт-Петербурга. В настоящие время Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва является преемником Санкт-Петербурской инженерной школы и ведет подготовку специалистов в интересах инженерных войск.

В ознаменование 319-й годовщины образования инженерных войск офицеру кафедры фортификации и специальных сооружений института было предоставлено почетное право произвести полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который является символом фортификационного искусства России.

На мероприятии присутствовали представители центральных органов военного управления, образовательных и научных учреждений, а также воинских частей инженерных войск Санкт-Петербургского гарнизона.

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