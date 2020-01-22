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22.01.2020 (17:15)

Икона святой великомученицы Варвары доставлена в Тейковское соединение РВСН

Более 5 тыс. военнослужащих и жителей Тейковского гарнизона РВСН (Ивановская обл.) посетили Святогеоргиевский храм ракетного соединения, в который была доставлена икона святой великомученицы Варвары.

Затем икона будет перевезена в Йошкар-Олинское ракетное соединение. После этого ее планируется доставить в соединения Оренбургского и Омского ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Икона святой великомученицы Варвары была написана для Главного храма ВС РФ.

Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года, затем икону доставят в Главный храм Вооруженных Сил России в честь Воскресения Христова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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