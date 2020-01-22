22.01.2020 (17:28)
Гвардейский Московско-Тартуский окружной учебный центр ЗВО отметил 78-ю годовщину образования масштабной военно-исторической реконструкцией
Во Владимирской области гвардейский Краснознаменный Московско-Тартуский окружной учебный центр Западного военного округа (ЗВО) масштабной военно-исторической реконструкцией отметил 78-ю годовщину со дня образования.
В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны соединения, представители общественности, юнармейцы и представители администрации Владимирской области и города Коврова.
Праздничные мероприятия начались возле штаба соединения. Гости и военнослужащие возложили венки и цветы к бюстам и обелискам героев и военнослужащих дивизии, павших за свободу и независимость Отечества.
Продолжилось празднование в гарнизонном Доме офицеров и на военном полигоне, где была разыграна реконструкция боя 53-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В реконструкции приняли участие свыше 200 военнослужащих учебного центра ЗВО в исторической форме, а также свыше 100 представителей военно-исторических клубов Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова, Владимира, Казани, Коломны, Кирова и Коврова.