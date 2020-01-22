22.01.2020 (17:31)

Минобороны России в подмосковном парке «Патриот» увековечит память о погибших военнослужащих в различных войнах и вооруженных конфликтах

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил подумать над созданием архитектурных композиций на прихрамовой территории храма Великой Победы в подмосковном парке «Патриот» в честь участников различных войн.

Глава военного ведомства напомнил, что память об участниках Великой Отечественной войны будет увековечена в галерее «Дорога памяти», которая будет открыта 9 мая 2020 года вместе с храмом Победы.

Также в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом. По словам Министра обороны, мемориальный комплекс даст возможность людям, чьи родственники пропали без вести, и людям, которым неизвестно место захоронения погибших на войне родных, помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи.

Сергей Шойгу подчеркнул, такую возможность надо дать и родственникам участников других войн.

«Мы должны чтить память о наших согражданах, погибших в различных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других», — сказал глава военного ведомства, поручив коллективу, который занимается галереей, проработать данный вопрос так, чтобы это органично вплелось в храмовый комплекс.

С идеей установки памятника или архитектурной композиции согласился Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. По его словам, к памятникам погибшим воинам люди будут возлагать цветы, а также можно будет совершать заупокойную молитву.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице