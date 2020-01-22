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22.01.2020 (17:19)

Министр обороны России поручил продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооружённых Сил «Дорога памяти»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе совместного заседания художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооруженных Сил поручил продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооружённых Сил «Дорога памяти».

По словам главы военного ведомства, к юбилейным торжествам в честь 75-летия Победы в парке «Патриот» будет приковано внимание огромного числа людей не только в стране, но и за её пределами.

«Это возлагает на нас особую ответственность и требует от каждого полной самоотдачи. Важно решить все запланированные задачи и продумать перспективы развития филиала Центрального музея Вооружённых сил», — сказал Сергей Шойгу.

Галерею «Дорога памяти», которая увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны, планируется открыть 9 мая вместе с храмом Победы в подмосковном парке «Патриот».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , КВЦ Патриот
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