22.01.2020 (17:10)

Минобороны России продолжит сбор материалов для «Дороги памяти» и после ее открытия

Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны продолжится и после открытия галереи «Дорога памяти» на прихрамовой территории храма Победы в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совместном заседании художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооруженных Сил.

«Сбор информации мы продолжим и после 9 мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на «Дороге памяти» не осталось белых пятен», — сказал глава военного ведомства.

Он напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и к 9 мая приурочено открытие Главного храма ВС РФ — храма Великой Победы.

«Над его созданием трудились и трудятся всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников — от Президента до рядового гражданина — перечислили средства в специальный фонд», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Филиал Центрального музея Вооружённых Сил с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти» будет открыт вместе. Этот уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны.

«Все они — наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла — изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них — значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины», — отметил глава военного ведомства.

Перед заседанием Министр обороны и Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий осмотрели строящийся храм.

Ювеналий передал главе военного ведомства приветствие и добрые пожелания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Сегодня мы посмотрели все. И я вижу, что все до деталей продумано Сергеем Кужугетовичем, и все идет под его руководством», — отметил митрополит.

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