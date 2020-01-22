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22.01.2020 (17:09)

Российские инструкторы подготовят 1 тыс. специалистов для вооруженных сил Таджикистана в 2020 году

Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят 1 тыс. младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан в 2020 году.

Обучение военнослужащих пройдет на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по более 10 военным специальностям.

Курс длится в среднем три месяца, завершится обучение выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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