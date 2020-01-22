22.01.2020 (16:56)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО совершили многокилометровый марш в Ленинградской области

В воинских частях общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, по завершении очередного этапа обучения личный состав совершил 100-километровый марш на штатной технике в район предназначения с выполнением ряда специальных задач во время пути.

При движении по маршруту экипажи боевых машин преодолели более 20 видов различных препятствий: крутые подъемы, косогоры, противотанковые рвы, участки заграждения и маневрирования.

Кроме того, военнослужащими были отражены внезапные нападения диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны элементы развертывания из походного в боевой порядок.

В районах отдыха и местах остановок механиками-водителями мотострелковых подразделений были сданы нормативы по обслуживанию ходовой части и силовой установки боевых машин пехоты БМП-2, диагностике технического состояния техники и устранения простейших неисправностей.

За действиями обучаемых в колоннах руководители занятий наблюдали с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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