22.01.2020 (16:56)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО совершили многокилометровый марш в Ленинградской области
В воинских частях общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, по завершении очередного этапа обучения личный состав совершил 100-километровый марш на штатной технике в район предназначения с выполнением ряда специальных задач во время пути.
При движении по маршруту экипажи боевых машин преодолели более 20 видов различных препятствий: крутые подъемы, косогоры, противотанковые рвы, участки заграждения и маневрирования.
Кроме того, военнослужащими были отражены внезапные нападения диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны элементы развертывания из походного в боевой порядок.
В районах отдыха и местах остановок механиками-водителями мотострелковых подразделений были сданы нормативы по обслуживанию ходовой части и силовой установки боевых машин пехоты БМП-2, диагностике технического состояния техники и устранения простейших неисправностей.
За действиями обучаемых в колоннах руководители занятий наблюдали с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».