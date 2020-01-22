22.01.2020 (16:31)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе учения провели ракетный бой в стратосфере над центром Сибири

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) провели ракетный бой с условным противником в стратосфере в ходе летно-тактического учения, завершившегося в Центральной Сибири.

В плановом мероприятии приняли участие летчики авиаполка объединения ВВС и ПВО ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае. Пилоты отрабатывали различные элементы пилотирования во всем диапазоне высот на скоростях от 1500 до 3000 км/ч. Основным элементом учения стал воздушный бой с участием шести истребителей-перехватчиков.

Самолеты находились на удалении в 200 метров друг от друга и контролировали 600-километровый участок воздушного пространства на высоте 17 тыс. м. Для обнаружения условного противника летчики применяли бортовые радиолокационные системы «Заслон», которые способны автоматически отслеживать малозаметные воздушные цели без помощи наземных средств противовоздушной обороны. После обнаружения целей экипажи выполнили наведение и электронные пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух».

В целях повышения слаженности экипажи поочередно выполняли роль нарушителей. Объективный контроль поражения целей обеспечили данные с видеомониторов прицельно индикаторных средств, установленных на самолетах.

В учении было задействовано шесть сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и выполнять боевые задачи в стратосфере. Максимальная взлетная масса истребителя составляет более 40 тонн, что позволяет классифицировать МиГ-31БМ как боевой воздушный корабль.

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