22.01.2020 (15:49)

Военнослужащие Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии отработали действия при поступлении сигнала учебной тревоги

В рамках плана боевой подготовки на 2020 учебный год на территории воинских частей и подразделений Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Павла Кирси прошло плановое занятие с подразделениями.

В занятиях приняло участие 100 % военнослужащих дивизии. Было осуществлено снятие техники с кратковременного хранения и ее подготовка к совершению марша в места формирования колонн.

На подготовленных учебных местах личный состав до автоматизма отработал действия суточного наряда с получением сигналов управления, а также действия при получении оружия и порядок экипировки.

Офицеры командования отработали организацию совместных действий по сигналам учебной тревог и порядок действий при организации управления и взаимодействия в ходе приведения воинских частей соединения в высшие степени готовности.

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