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22.01.2020 (14:53)

Рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Кирилл Кузнецов стал победителем этапа Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе

В Казани завершился VI этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Обладателем золотой награды среди мужчин в дисциплине параллельный слалом стал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Кирилл Кузнецов.

Второй результат показал представитель Кемеровской области Константин Котов. На третью ступень пьедестала поднялся Владислав Шкурихин.

Следующий этап Кубка России пройдет с 21 по 24 января в Миассе Челябинской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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