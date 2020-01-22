22.01.2020 (14:21)

Подмосковные юнармейцы приняли участие в соревнованиях по киберспорту в парке Патриот

Юнармейские отряды из подмосковных Люберец посетили Парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в рамках ежегодного конкурса IT-специалиста. Школьники ознакомились с устройством современных боевых машин, смогли почувствовать себя танкистами и узнали об основных этапах и ключевых событиях Великой Отечественной войны.

После исторической экскурсии юнармейцы сразились между собой в онлайн-игре. В мини-турнире приняли участие более 30 школьников. Им удалось применить свои знания по ведению тактики боя и тактико-техническим характеристикам танков.

После турнира ребят ждала впечатляющая программа — посещение уникального комплекса «Партизанская деревня», осмотр экспозиции, посвященной конфликту в Сирии, и турнир по лазертагу, где уже в реальном времени ребята продемонстрировали командный дух, слаженность действий, стратегию захвата базы и взаимовыручку.

Подобные мероприятия позволяют юным киберспортсменам изучать историю в реальном времени, знакомиться с устройством боевых машин и осваивать воинское искусство.

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