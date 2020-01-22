22.01.2020 (14:31)

Главная икона ВМФ России прибыла в Поморье

Главная икона Военно-Морского Флота России — образ святого апостола Андрея Первозванного — прибыла на Архангельскую землю. На аэродроме Талаги святыню торжественно встретили митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и военнослужащие Архангельского территориального гарнизона.

В Архангельской области, где расположена Беломорская военно-морская база, другие воинские части Северного флота, а также центрального подчинения ВС РФ, икона пробудет до конца месяца. Сначала её разместят в Ильинском кафедральном соборе Архангельска.

27-28 января верующие смогут приложиться к иконе в Северодвинске в храме Воскресения Христова (о. Ягры, ул. Зои Космодемьянской, 2), а 29-30 января — в храме святителя Николая Чудотворца на ул. Торцева, 18а.

31 января икона будет выставлена в храме святителя Мартина Исповедника в Архангельске (ул. Терехина, 75).

Из Архангельска Главная икона ВМФ будет перевезена на Тихоокеанский флот.

Справочно:

Главная Икона ВМФ была привезена на Северный флот 21 декабря. Сначала образ святого покровителя военных моряков находился в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе. С 31 декабря начался путь святыни по гарнизонам Северного флота. Иконе поклонились жители Мурманска, Полярного, Гаджиево, Видяево, Заозерска, монахи Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря в посёлке Луоастари. До того, как прибыть на Северный флот, икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся Главном храме ВС РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил.

Главная икона ВМФ России — образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного — была освящена в Кронштадтском морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня ВМФ Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в присутствии главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова.

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