22.01.2020 (14:17)

Гранатометчики Кантемировской дивизии выполнили боевые стрельбы на полигоне Головеньки в Подмосковье

На полигоне Головеньки в Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 100 до 300 метров из РПГ-7 по динамическим мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику противника, и на расстояние до 1 километра по мишеням, имитирующим живую силу из автоматических гранатометов АГС-17.

В занятиях по боевой подготовке приняли участие более 80 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы прошли под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО полковника Владимира Завадского.

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