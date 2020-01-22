22.01.2020 (14:17)
Гранатометчики Кантемировской дивизии выполнили боевые стрельбы на полигоне Головеньки в Подмосковье
На полигоне Головеньки в Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.
Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 100 до 300 метров из РПГ-7 по динамическим мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику противника, и на расстояние до 1 километра по мишеням, имитирующим живую силу из автоматических гранатометов АГС-17.
В занятиях по боевой подготовке приняли участие более 80 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы прошли под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО полковника Владимира Завадского.
Новости по теме:
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО организовали проходы тяжелой техники в ходе учения в Воронежской области
В Московской области завершилось уникальное учение с инженерными подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО
Боевые расчёты зенитных ракетных войск Ленинградской армии ВВС и ПВО начали подготовку к боевым стрельбам
Метки: