22.01.2020 (14:11)
На Балтийском флоте прошла комплексная тренировка по связи
Подразделения связи Балтийского флота приняли участие в тренировке по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководства флота, штабов объединений и подчиненных воинских частей.
В мероприятии было задействовано около 10 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.
В ходе плановой тренировки специалисты выполняли развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверяли работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.
В рамках учебных мероприятий применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней мощности и спутниковой связи, а также телекоммуникационные комплексы, которые позволяют объединить различные системы связи в единую инфокоммуникационную сеть.