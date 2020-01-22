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22.01.2020 (14:11)

На Балтийском флоте прошла комплексная тренировка по связи

Подразделения связи Балтийского флота приняли участие в тренировке по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководства флота, штабов объединений и подчиненных воинских частей.

В мероприятии было задействовано около 10 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе плановой тренировки специалисты выполняли развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверяли работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.

В рамках учебных мероприятий применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней мощности и спутниковой связи, а также телекоммуникационные комплексы, которые позволяют объединить различные системы связи в единую инфокоммуникационную сеть.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Войска связи
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