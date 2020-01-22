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22.01.2020 (14:03)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в крещенских купаниях

Российские военнослужащие, проходящие службу в Приднестровье, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде.

С началом мероприятия настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка, протоирей Валерий отслужил крещенский молебен и освятил воду в реке троекратным погружением креста, после чего все желающие окунулись в ледяной воде и совершили православный обряд.

В ходе праздника звуковое сопровождение мероприятия обеспечили военнослужащие военного оркестра Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, а специалисты тыла приготовили кашу и чай на полевой кухне и организовали выдачу блюда всем желающим.

В этот день в православном обряде приняло участие около 2000 российских военнослужащих, а также все пожелавшие местные жители.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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