22.01.2020 (14:03)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в крещенских купаниях
Российские военнослужащие, проходящие службу в Приднестровье, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде.
С началом мероприятия настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка, протоирей Валерий отслужил крещенский молебен и освятил воду в реке троекратным погружением креста, после чего все желающие окунулись в ледяной воде и совершили православный обряд.
В ходе праздника звуковое сопровождение мероприятия обеспечили военнослужащие военного оркестра Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, а специалисты тыла приготовили кашу и чай на полевой кухне и организовали выдачу блюда всем желающим.
В этот день в православном обряде приняло участие около 2000 российских военнослужащих, а также все пожелавшие местные жители.