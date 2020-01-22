22.01.2020 (13:50)

Военно-медицинский музей открыл серию мультимедиа-проектов, посвящённых 76-летию снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ стартовали тематические дни «Блокада. Ленинград», посвящённые 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Всю неделю посетители музея смогут посетить мультимедиа-проекты «Блокадная повесть» и «Во имя новой жизни Ленинграда», ознакомиться с баннерной выставкой «Военная медицина в битве за Ленинград» в конференц-зале музея, посмотреть фильмы «Жила-была девочка», «Два бойца», «Непобедимые», «Морской батальон», изучить Книгу Памяти «Блокада. 1941-1944. Ленинград».

Также музей проводит интернет-акцию «Я помню о блокаде. Я помню Ленинград». Посетителям предложено опубликовать истории жизни своей семьи в блокадное время или выложить фотографии с предметами, которые связаны с блокадой, пометив их хештегами #помниЛенинград и #помниБлокаду. 25 и 26 января для посетителей музея проведут музейное занятие «Блокадная елка» для семейной аудитории и обзорную экскурсию по экспозиции музея.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице