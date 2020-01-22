22.01.2020 (13:31)

В Аравийском море успешно завершилось российско-японское антипиратское учение

В Аравийском море завершилось совместное российско-японское учение антипиратской направленности. Военные моряки двух стран полностью отработали все предусмотренные совместным планом эпизоды мероприятия боевой подготовки.

20 и 21 января в районе проведения учения было разыграно несколько эпизодов.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня», морского буксира «Виктор Конецкий» и эсминец морских сил самообороны (МССО) Японии «Харусамэ» отработали элементы совместного маневрирования, в том числе с применением светосигнальной связи в ночное время, а также провели взаимный световой обмен информацией между кораблями ночью.

На второй день российские и японские экипажи приступили к отработке сценария по освобождения судна, захваченного условными пиратами. Роль судна исполнил морской танкер «Ельня». В ходе совместной операции российская и японская группы антитеррора в считанные минуты провели штурм судна и обезвредили «пиратов». Затем морские пехотинцы Балтийского флота и группа досмотра с японского корабля осуществили совместный досмотр танкера.

В этот же день российские и японские военные моряки с помощью корабельной артиллерии поразили морскую мишень. После этого вертолеты морской авиации с российского и японского кораблей совершили перекрестные полеты с посадками на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и эсминца «Харусамэ».

Вечером на российском корабле состоялось подведение итогов первого российско-японского учения по взаимодействию в пиратоопасном районе Индийского океана. Сторонами было определено, что программа учения выполнена с высоким уровнем взаимодействия экипажей кораблей и судов обеих стран и в полном объеме. На борту СКР «Ярослав Мудрый» представители российской и японской делегаций провели церемонию обмена сувенирами и совместное фотографирование.

Учение между кораблями Балтийского флота и МССО Японии в этом районе было проведено впервые.

Справочно:

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В декабре отряд кораблей Балтийского флота принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехстороннем российско-китайско-иранском учении «Пояс морской безопасности-2019». После завершения серии международных учений отряд кораблей Балтийского флота направился в порт Салала для пополнения запасов и отдыха экипажей.

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