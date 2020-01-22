22.01.2020 (13:07)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную Дню инженерных войск.

В рамках лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об истории образования, развития и структуре инженерных войск, о различной военной технике, которую применяют инженеры при выполнении задач, а также об участии инженерных войск в различных войнах.

Российские военнослужащие в ходе лекции рассказали о мемориале «Взорванная переправа», который находится в селе Карманово Григориопольского района Приднестровского региона и увековечивает память инженерных войск и военных строителей, сыгравших ключевую роль в начале Ясско-Кишиневской операции.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

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