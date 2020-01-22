22.01.2020 (13:07)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с гранатометчиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по огневой подготовке с гранатометчиками.
К занятию было привлечено более 50 гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронированную технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.
В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению и выбору места для стрельбы в здании в окне и на крыше. В процессе выполнения упражнений особое внимание было уделено использованию фортификационных сооружений для защиты от налетов самолетов и вертолетов условного противника.
Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.