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22.01.2020 (13:07)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по огневой подготовке с гранатометчиками.

К занятию было привлечено более 50 гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронированную технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению и выбору места для стрельбы в здании в окне и на крыше. В процессе выполнения упражнений особое внимание было уделено использованию фортификационных сооружений для защиты от налетов самолетов и вертолетов условного противника.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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